Messi kaldı, başkan gitti

Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık talebiyle başlayan kriz, başkan Josep Maria Bartomeu'yu koltuğundan etti. Bartomeu istifa kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 23:23
Messi kaldı, başkan gitti
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Katalan kulübünde üyelerin güvensizlik oyu toplamaya başlamasının ardından Barcelona yönetimi görevden ayrıldı 

Başkan Josep Maria Bartomeu, yönetimiyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından istifa etti.

Yönetimi seçim kararı almak zorunda bırakacak güvenlik oyu kampanyasında 16 bini aşkın üye imza kullanmıştı.

Bartomeu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız" ifadelerini kullanmıştı. 

Josep Maria Bartomeu, Barcelona'da 2014'ten bu yana başkanlık yapıyordu.

MESSİ İLE SORUN YAŞAMIŞTI 

Bartomeu, Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istemesine karşı çıkmış ve yıldız futbolcuyla sorun yaşamıştı. Messi'nin yanı sıra Puyol, Pique gibi isimler başkan Bartomeu'ya tepki göstermişti. 


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