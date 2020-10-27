Messi kaldı, başkan gitti
Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık talebiyle başlayan kriz, başkan Josep Maria Bartomeu'yu koltuğundan etti. Bartomeu istifa kararını açıkladı.
Katalan kulübünde üyelerin güvensizlik oyu toplamaya başlamasının ardından Barcelona yönetimi görevden ayrıldı
Başkan Josep Maria Bartomeu, yönetimiyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından istifa etti.
Yönetimi seçim kararı almak zorunda bırakacak güvenlik oyu kampanyasında 16 bini aşkın üye imza kullanmıştı.
Bartomeu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Josep Maria Bartomeu, Barcelona'da 2014'ten bu yana başkanlık yapıyordu.
MESSİ İLE SORUN YAŞAMIŞTI
Bartomeu, Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istemesine karşı çıkmış ve yıldız futbolcuyla sorun yaşamıştı. Messi'nin yanı sıra Puyol, Pique gibi isimler başkan Bartomeu'ya tepki göstermişti.
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