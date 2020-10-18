Messi'ye City'den 'Amerika' aktarmalı teklif

18 Ekim 2020 Pazar, 13:56

Yaz transfer döneminde Barcelona’da ayrılmak isteyen Lionel Messi’yi Barcelona yönetiminin tutumundan dolayı kadrosuna katamayan Manchester City, Ocak ayında yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Munih’e 8-2 kaybedilen maçın ardından Barcelona’dan ayrılmak istediğini açıklayan ancak yaz transfer döneminde bu isteği gerçekleşmeyen Messi’nin Ocak transfer döneminde Manchester City’e transfer olabileceği iddia edildi. Daily Star’da yer alan haberde, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Messi için Manchester City’nin ara transfer döneminde Barcelona’ya 15 milyon sterlin teklif edeceği belirtildi. Haberde, Manchester City’nin Futbol Operasyonları Yöneticisi Omar Berrada’nın gelecek yıl Messi’yi kadroya katabilmek için bütçelerinin yeterli olduğu ifadesine yer verilirken sezon sonu sözleşmesi bitecek Aguero’yu takımda tutabilmek için de Messi’nin bir koz olarak kullanılabileceği kaydedildi. Messi’nin kariyerinin son yıllarında Amerikan Futbol Ligi MLS’de forma giymek istediği belirtilirken, Manchester City’nin Messi’ye 5 yıllık kontrat teklif edeceği, sözleşmenin 3 yılının Manchester City’de kalan 2 yılın ise City Football Group’un MLS’de sahip olduğu New York City’de geçerli olacağı ifade edildi.





