Milli isimler Gökhan Akkan ve Mert Çetin'den yangın alanlarına yardım

10 Ağustos 2021 Salı, 10:56

Yangınlar nedeniyle zarar görenlerin ihtiyaç listesini belirleyen Ahbap Derneği'ne bağış yapan Gökhan Akkan ve Mert Çetin, yapılacak yardımların önemine değindiler. Sonrasında ise yangın bölgerinde yapılacak yeşillendirme çalışmalarına da yardımda bulunacaklarını açıklayan milli isimler; geçmişte olduğu gibi ülkede birlik ve beraberliğin en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde milletçe, yaşanılan yangınların da üstesinden gelineceğine vurgu yaptılar.

HALUK LEVENT'TEN TEŞEKKÜR

Dernek çalışanları ile beraber afet bölgelerinde canhıraş bir şekilde çalışan Haluk Levent, milli oyuncuların duyarlılığına teşekkür etti. Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği üzerinden yangınlarda zarar görmüş vatandaşlara yardımda bulundukları ve destek verdikleri için 2 futbolcuyu da kutladı.