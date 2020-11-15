Milli maçın 'özel' konukları

15 Kasım 2020 Pazar, 20:13

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta Türkiye, sahasında Rusya’yı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçının 11’inde Hırvatistan karşılaşmasına göre 7 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Uğurcan Çakır’ın yerine Mert Günok, Nazım Sangare’nin yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak’ın yerine Merih Demiral, Mert Çetin’in yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz’ün yerine Ozan Tufan, Orkun Kökçü’nün yerine Hakan Çalhanoğlu ve Deniz Türüç’ün yerine ise Kenan Karaman’a yer verdi.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu’nu sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Kenan Karaman’ı görevlendirdi. Güneş’in gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

AKUT EKİBİ TRİBÜNDE

Türkiye’nin Rusya’yı konuk ettiği karşılaşmada Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tribünde mücadeleyi takip etti. Özellikle İzmir’de yaşanan deprem felaketinde büyük özveriyle çalışan AKUT, AFAD ve Kadıköy Belediyesi Kadıköy BAK ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) özel davetlisi olarak maçı izledi. Kadıköy BAK'a Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı. Son olarak Türkiye’nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.