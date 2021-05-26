Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'a elemelerde veda etti
Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Altuğ Çelikbilek, ikinci tur elemelerinde rakiplerine mağlup olarak Fransa Açık'a veda etti.
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) rakiplerine yenilen Çağla Büyükakçay ile Altuğ Çelikbilek, elemelerin ikinci turunda turnuvaya veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci tur elemelerinde, tek kadınlarda dünya 178 numarası Çağla, dünya 161 numarası Avustralyalı Storm Sanders ile karşılaştı.
Bir saat 10 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, turnuvadan elendi.
Tek erkekler ikinci tur elemelerinde ise dünya 238 numarası Altuğ Çelikbilek, elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'a 1 saat 3 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
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