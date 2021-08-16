Muhammed Ali’nin torunu kariyerine nakavtla başladı
ABD’nin Oklahoma City kentinde ringe çıkan 21 yaşındaki Nico Ali Walsh, ilk rauntta rakibi Jordan Weeks’i teknik nakavtla yenerek kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
Muhammed Ali’nin kızı Rasheda Ali Walsh ile Robert Walsh’ın oğlu olan genç boksör, maçta dedesinin hediye ettiği şortu giydi. Galibiyeti 2016 yılında hayatını kaybeden dedesine armağan ettiğini belirten Walsh, “Onu çok fazla düşünüyorum, çok özlüyorum. Bu duygusal bir yolculuk. Weeks ve ben, biraz tarih yazdık. Bu, tamamen beklentilerimi karşıladı” dedi.
Dedesi Muhammed Ali’yle ilgili fikirlerini de paylaşan Walsh sözlerine şöyle devam etti: “Üzerimde çok büyük bir baskı var gibi görünüyor ama o benim sadece dedem. O tüm zamanların en iyi boksörü, belki de en büyük insan.”
Kendi yolunda ilerleyeceğinin sinyallerini de veren genç sporcu, bundan sonra dedesinin şortlarıyla ringe çıkmayacağını ekledi.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- İşte yeni koronavirüs kararları
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!
- Halk TV sunucusuna saldırı
- AKP'li isimden skandal paylaşım!