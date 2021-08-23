Muratcan Güler, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri oldu

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:39

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ne katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Muratcan Güler getirildi.

Yapılan açıklamada, oyunculuğu süresince 87 kez milli takım forması giyen Güler'e başarılar dilendi.

İTÜ'de başladığı kariyerine Beşiktaş, Ülkerspor, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom kulüplerinde devam ettikten sonra 2018 senesinde Beşiktaş'a dönerek son veren 41 yaşındaki Muratcan Güler'in dört Cumhurbaşkanlığı, iki de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.