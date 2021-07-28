NBA'de yeni sezon takvimi belli oldu
NBA, 2021-2022 sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı.
NBA, 2021-2022 sezonu için Play-in turnuvasına devam etme onayı verirken gelecek sezonun başlayacağı tarihi de açıkladı.
NBA, 2021-2022 sezonun 19 Ekim’de başlayacağını duyurdu.
NBA, Play-in Turnuvası’nın 12-15 Nisan tarihleri arasında oynanmasını kararlaştırdı.
Play-in, NBA’de normal sezonun son günü ile Play-Off karışlaşmalarının başlaması arasında gerçekleşecek.
NBA’DE 2021-2022 SEZONU TARİHLERİ ŞÖYLE:
2 Ağustos: Takımların serbest oyuncularla görüşmeye başlaması
6 Ağustos: Takımların serbest oyuncularla imza atmaya başlaması
8-17 Ağustos: Las Vegas’ta düzenlenen NBA Yaz Ligi dönemi
28 Eylül: Antrenman kampının başlangıcı
19 Ekim: Normal sezonun başlangıcı
10 Nisan 2022: Normal sezonun sona ermesi
12-15 Nisan 2022: Play- In turnuvası
16 Nisan 2022: Play- Off başlangıç tarihi
2 Haziran 2022: NBA Finalleri’nin başlangıcı
19 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin başlangıcı
23 Haziran 2022: NBA Draftı
NBA'DE 2021-2022 SEZONU KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ
NBA Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu için kadroyla ilgili kurallarda yapılan değişiklikleri de onayladı.
2021-2022 sezonu için, her iki yönlü oyuncunun NBA takımıyla antrenman veya diğer faaliyetlerde herhangi bir sınırlama olmaksızın, normal sezonda en fazla 50 maçta NBA takımının aktif listesinde yer almasına izin verilecektir.
Aktif Liste Kuralları ise 2021-22 sezonu için, bir takımın normal sezon, Play-In Turnuvası ve play-offlar boyunca her oyun için aktif listesinde en fazla 15 oyuncu bulundurmasına izin verilecektir.
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