NFL oyuncularından DK Metcalf atletizm olimpiyat testlerine katılacak
Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks’ın oyuncusu DK Metcalf, pazar günü atletizmde yapılacak olimpiyat testlerine katılacak.
Guardian’da yer alan haberde DK Metcalf’ın pazar günü gerçekleştirilecek USATF Golden Games ve Distance Open’a katılacağı belirtildi.
Bu iki yarışa katılacak isimlerin açıklandığı listede Metcalf’ın da adının yer aldığı ifade edilirken, 2016’da Rio Olimpiyatları’na katılan Mike Rodgers ve bu yıl Texas Relays’te 9.94 koşan Ronnie Baker’ın da listede olduğu kaydedildi.
HIZI DRAFTTA DİKKAT ÇEKTİ
2019 yılında lige katılan DK Metcalf, draft öncesinde yapılan testlerde 36 metreyi 4.43 saniye koşarak en hızlı beşinci zaman turunu elde etmişti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında NFL’de oynanan Buffalo Bills – Seattle Seahawks maçında topu çalan ve touchline bölgesine doğru yönelen DK Metcalf’ın koşusu dikkat çekmişti.
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