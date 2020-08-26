Nihat Özdemir TFF'yi bıraktı iddiası yalanlandı
Sosyal medyada "Nihat Özdemir TFF Başkanlığını bırakıyor" iddiası ortaya atıldı. Ancak TFF yönetim kurulu üyesi önemli bir isim, www.cumhuriyet.com.tr'ye "Öyle bir şey yok,. Nihat Bey Ankara'da Bakan Beyle görüşmede" yanıtını verdi.
Futbol dünyası Nİhat Özdemir'in istifa edeceği söylentisi ile sarsıldı.
Sosyal medyada "Nihat Özdemir TFF Başkanlığını bırakıyor" iddiası ortaya atıldı.
Nihat Özdemir'in telefonunun kapalı olması ve Ankara'da bir görüşmede bulunması kafaları iyice karıştırdı. Ancak TFF yönetim kurulu üyesi önemli bir isim, www.cumhuriyet.com.tr'ye "Öyle bir şey yok,. Nihat Bey Ankara'da Bakan Beyle görüşmede" yanıtını verdi.
Özdemir'in danışmanı da iddiayı yalanladı.
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