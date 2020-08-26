Nihat Özdemir TFF'yi bıraktı iddiası yalanlandı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:32

Futbol dünyası Nİhat Özdemir'in istifa edeceği söylentisi ile sarsıldı.

Sosyal medyada "Nihat Özdemir TFF Başkanlığını bırakıyor" iddiası ortaya atıldı.

Nihat Özdemir'in telefonunun kapalı olması ve Ankara'da bir görüşmede bulunması kafaları iyice karıştırdı. Ancak TFF yönetim kurulu üyesi önemli bir isim, www.cumhuriyet.com.tr'ye "Öyle bir şey yok,. Nihat Bey Ankara'da Bakan Beyle görüşmede" yanıtını verdi.

Özdemir'in danışmanı da iddiayı yalanladı.