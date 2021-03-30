O takım şampiyonluk başvurusunda bulundu: 1947 şampiyonuyuz!

30 Mart 2021 Salı, 12:00

Türk futbolunda 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tartışmalar devam ediyor. TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, resmi hesabından bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ankara Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye Futbolunda önemli bir yere sahip olan, Türk futbolunun gelişmesi için emek veren Ankara Demirspor; tarihine ve taraftarına karşı sorumluluğunu yerine getirerek 1947 yılında elde edilen Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFFye başvurusunu gerçekleştirdi. Taraftarımıza saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE VE ANKARAGÜCÜ'NDEN SONRA!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşta yayınlanan be United programında açıklamalar yapmış ve Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine, "İncelemeler yapacağız" demişti.



