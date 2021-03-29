Ozan Tufan'ın en önemli haftası! Önce milli maç, sonra imza

29 Mart 2021 Pazartesi, 09:37

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ağlarına 2 gol bırakan Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan, 31 Mart'ta nişanlısı Rojin Haspolat ile dünyaevine girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da telefonla konuştuğu Şenol Güneş'e “Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?” diye sormuş ve dügün işi ortaya çıkmıştı..

Güneş de “Evet bu ayın 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin” yanıtını verdi. Başarılı futbolcunun en önemli motivasyon kaynağı Şenol Güneş oldu. Güneş'in, “İki maçta da iyi mücadele ettin. Avrupa Şampiyonası'nda ve elemelerde bu takımın çok önemli parçalarından biri olacaksın” ifadeleriyle tebrik ettiği öğrenildi.

A Milli Takım 30 Mart Salı günü (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile karşılaşacak. Ozan'ın düğününe futbol ve siyaset dünyası katılacak.