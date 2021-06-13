Peter Schmeichel: “Maçın devam etmesi saçmalıktı”

13 Haziran 2021 Pazar, 14:38

1992 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka ile şampiyonluğa ulaşan Peter Schmeichel, BBC’ye yaptığı açıklamada UEFA’nın Danimarka-Finlandiya maçına ilişkin kararını eleştirdi.

Efsanevi eldiven maçın deva etme kararıyla ilgili, “UEFA’nın aldığı karar tamamen saçma. Farklı bir senaryo bulmalıydılar. Ancak bunu yapmadılar. O maç oynanmamalıydı. Futbolcular mental açıdan iyi durumda değildi. Olayların yatışması ve insanların zihinlerini yeniden toparlayabilmesi için birkaç güne ihtiyaç vardı.” ifadelerini kullandı.

B Grubu’nda yer alan Danimarka, bir sonraki maçında Perşembe günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Finlandiya ise Çarşamba günü Rusya ile mücadele edecek.