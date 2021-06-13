Peter Schmeichel: “Maçın devam etmesi saçmalıktı”
Danimarka’nın efsanevi isimlerinden Peter Schmeichel, Christian Eriksen’in dün oynanan maçta geçirdiği kalp krizi sonrasında UEFA’nın maçı devam ettirmesinin skandal bir karar olduğunu söyledi.
1992 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka ile şampiyonluğa ulaşan Peter Schmeichel, BBC’ye yaptığı açıklamada UEFA’nın Danimarka-Finlandiya maçına ilişkin kararını eleştirdi.
Efsanevi eldiven maçın deva etme kararıyla ilgili, “UEFA’nın aldığı karar tamamen saçma. Farklı bir senaryo bulmalıydılar. Ancak bunu yapmadılar. O maç oynanmamalıydı. Futbolcular mental açıdan iyi durumda değildi. Olayların yatışması ve insanların zihinlerini yeniden toparlayabilmesi için birkaç güne ihtiyaç vardı.” ifadelerini kullandı.
B Grubu’nda yer alan Danimarka, bir sonraki maçında Perşembe günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Finlandiya ise Çarşamba günü Rusya ile mücadele edecek.
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