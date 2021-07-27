PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak PSV Eindhoven'ın Teknik Direktörü Roger Schmidt, avantajlı olduklarını söyledi.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmidt, "İlk maçta iyi seviyede oynadık. Avantajlı başladık. Seyircimizin önünde oynadık. Bu bizim için bir avantajdı. Kutlamanın zamanı değil bir maç daha var. Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 11'i şu anda açıklamayacağım. Geçen maçtaki 11'den memnundum. Yedeklerden de memnunum. Onlara da şans verebilirim." diye konuştu.
Takımdan giden oyuncuların sorulması üzerine Schmidt, "Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize odaklanıyoruz. Transfer döneminde kalan ve gidenler oluyor. Kalanlarla yeni gelenlerin adaptasyonuna konsantre oluyoruz. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Schmidt, Fenerbahçe'den kendisine teklif gelip gelmediği yönündeki bir soruyu, PSV Eindhoven'da mutlu olduğunu söyleyerek cevapladı.
Basın toplantısına katılan PSV Eindhovenlı futbolcu Olivier Boscagli ise "İlk maç 5-1 bitti ama o ilk adımdı. Sonuçta bir maç daha oynanacak. Galatasaray önemli bir takım. Yarına hazır olacaklarını düşünüyorum ama biz de hazır olacağız." şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- İzmir'de deprem!
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!