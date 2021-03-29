Rafinha, Gremio'ya transfer oldu
Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.
Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.
Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Sevil Atasoy'dan Kürşat Ayvatoğlu değerlendirmesi
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Dolarda korkutan tahmin
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- İmamoğlu'ndan Mahruze Keleş’e ikinci ziyaret
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Barış Atay'dan, Soylu'ya 'Kürşat Ayvatoğlu' tepkisi