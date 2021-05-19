Rosier: “İnanılmaz bir kutlama”
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Valentin Rosier şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili, "İnanılmaz bir kutlama." dedi.
Süper Lig’de 16. şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş’ta takımın Fransız yıldızlarından Valentin Rosier, tekneden iner inmez yoğun ilgiyle karşılaştı.
Takım otobüsüne binmek için bekleyen yıldız futbolcu, birçok taraftarla fotoğraf çektirirken İhlas Haber Ajansı’na da açıklamalarda bulundu. Boğaz’da kutlamanın inanılmaz olduğunu söyleyen Rosier, “2 şampiyonluk yaşadık ve inanılmaz mutluyum. İnanılmaz bir sevinç yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı sorusunu da yanıtlayan Rosier, “Bunun cevabını ben veremem” açıklamasını yaptı.
KOCADAĞ: “DONANMAMIZLA GELDİK”
Beşiktaş Kulübü A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Sezon belki istediğimiz gibi başlamadı ama bizler inandık. Bugün çifte kupamızı kutluyoruz. Boğaz’dan gelerek stadımıza ulaştık. Boğaz’dan geçerken bir de donanma gemisi vardı. Donanmamızla birlikte geldik” ifadelerini kullandı.
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