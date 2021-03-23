Rosier: Portekiz'e dönmeyi düşünmüyorum

23 Mart 2021 Salı, 14:41

Valentin Rosier, Portekiz’e geri dönmek istemiyor.

Beşiktaş’ın Fransız sağ beki, beinsports Fransa kanalına açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı takımın sezon sonuna kadar Sporting Lizbon’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun gelecek planları arasında Portekiz’e geri dönmek yok.

Sporting ile sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Geleceğim konusunda henüz karar vermedim ama Portekiz’e dönmeyi düşünmüyorum” dedi.

Rosier’in, kariyerine Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği ise sezon sonu netlik kazanacak.

Siyah Beyazlılar'la ilgili olarak ise rosier; "Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağım sezon sonu belli olacak. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Son maçımızda Fenerbahçe ile berabere kaldık. Galatasaray'dan 3 puan öndeyiz. Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş’ta 26 maça çıkan Fransız sağ bek, 2 gol attı, 5 asist yaptı.