S Sport2 de tüm spor içeriği ile Tivibu'da

17 Eylül 2020 Perşembe, 16:08

Türkiye'de basketbol heyecanını ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarının sahibi Tivibu, yeni sezonda S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da izleyicisiyle buluşturacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti. Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV'nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'de basketbolun coşkusunu ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarının sahibi Tivibu'nun, tüm sporseverlerin heyecanını artıracak yeni bir anlaşmaya daha imza attığını belirtti. İmza töreninde konuşan Önal, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom olarak, Tivibu ile geleneksel televizyon yayıncılık anlayışını değiştiriyoruz. Zengin içeriğimizin yanı sıra IPTV'de ve Tivibu Go platformlarımızda 'durdur izle, tekrar izle, geri al izle' gibi kullanıcı dostu teknolojilerimizle abonelerimize tüm platformlar üzerinden ayrıcalıklı televizyon deneyimi yaşatıyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile mevcut iş birliğimizi daha da ileriye taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Tivibu izleyicileri yeni sezonda, S Sport ve NBA TV kanallarının yanı sıra S Sport2 ve EDGEsport kanallarına Tivibu ve TivibuGo üzerinden her an her yerden erişebilecekler. Türk Telekom olarak günden güne zenginleştirdiğimiz dijital servislerimizle müşterilerimize yeni deneyimler yaşatmayı sürdüreceğiz."

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şöyle konuştu:

"Türk Telekom ile S Sport ve NBA TV kanallarımızla başlayan işbirliğimizi Tivibu platformuna S Sport2 ve EDGEsport kanallarımızı da ekleyerek büyüttük. Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak. Bugün yapılan işbirliği ile bu amacımız doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."