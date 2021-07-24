Sakıb Aytaç, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

DHA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:50
Sakıb Aytaç, Kasımpaşa'da
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam Kasımpaşa, Sakıb Aytaç transferini açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da geçiren 29 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sağlık kontrollerinden geçen Sakıb Aytaç, kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 



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