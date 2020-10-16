"Şenol Güneş keşke gitmeseydi"

16 Ekim 2020 Cuma, 15:07

Başkan Ahmet Nur Çebi, 9 yeni transferle Vodafone Park'ta kameraların karşısına geçti. Bernard Mensah ise karantinada olduğu için etkinlikte yer almadı.

"Pandemi dönemi ve limitlere rağmen yapmış olduğumuz transferlerle huzurlarındayız. Kendilerinden beklentilerimizi karşılayacaklarından şüphemiz yok. Şampiyonluğu kovalayacağız, başarılı bir sezon geçireceğiz."

"Beşiktaş için algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Transfer yapamadığımız iddialarının doğru olmadığını bu şekilde gösterme ihtiyacı duyduk. Şampiyonluğu kovalayacağız, bu yarışta biz de varız."

"Gidenlerden daha iyi oyuncular aldık. Ayrıca 8 Milyon Euro tasarrufta bulunduk. Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıktık."

"Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik. Sadece yanlışların tespit edilmesi istendi. Fikret Orman'ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo. Gündemde böyle bir şey yok."

"Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kadar kiralama ücreti verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz ve takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Transferleri ortak kararla yaptık. "Sadece bir santrfor alamadık. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için en iyisini yaptık."

"Antalyaspor başkanının açıklamaları doğru değil, eksik. Biz Sangare denilen futbolcuyu istedik. Başkanın sunduğu rakamlar gerçek dışıydı ve biz de geri çekildik."

"Kadro dışı kararlarını teknik heyetin raporu doğrultusunda aldık. Douglas bir yıldır sakat, PAOK maçında da iyi olmasına rağmen oynamadı. Isimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeremain Lens de istekleri karşılayamadı. "Sergen hocanın onaylamadığı kimseyi almadık. Sergen Yalçın'a bir daha ki sefer sorarsanız, size gerekli cevapları verecektir."

"Rezerv Lig kurulmadı ve TFF bu kararı çok geç açıkladı. Biz de oyuncularımızı gelişmesi için kiraya gönderdik. Ancak algı yapılıyor, biz sadece Alanyaspor'a 2 futbolcu verdik. Sosyal medyada kıyamet koparıldı."

"Kevin N'Koudou'nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Tyler Boyd, Ocak'ta yeniden kadroya dahil olacak."

"Sergen Yalçın, bizim için kıymetlidir. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme sorun değil."

"Abdullah Avcı'ya ayrıldığı günden beri ödeme yapmadık. Kendisiyle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Araya hatırlı insanlar girdi. Avukatının açıklaması manidardır, ne demek istediğini anlamadım. Avukatlar ekonomilerine çok düşkündür, onları muhatap almam"

"Pandemi gerçekten süreci etkiledi ve süreci uzattı. Benimle ilgili çıkacak olan raporlardan çekinmiyorum. Ben korkmuyorum, hesap veremeyecek olanların trollerle sosyal medyada neler yaptıkları ortada"

"Tüm transferler zorluydu ancak Mensah transferi daha zordu. Halen daha başarısız olarak söylenmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

''Şenol hoca, keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu açık açık söylüyorum. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Ona Milli Takımımızda başarılar diliyoruz.''

YENİ TRANSFERLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero, siyah-beyazlı formayı giydiği için gururlu olduğunu ve bütün kupalarda başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Savunma oyuncusu Welinton, Beşiktaş'ın şampiyonluklar yaşamış bir kulüp olduğunu ve kendisinin de aynı hedefleri bulunduğunu belirtirken, Josef de Souza ise siyah-beyazlı formayı giymenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Santrfor Vincent Aboubakar, "Aynı istek ve arzuyla Beşiktaş'a döndüm. Bu formayı yeniden terleteceğim için çok mutluyum. Şampiyonluklar yaşadım, bundan sonra da yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniden Beşiktaş forması giyecek futbolculardan Gökhan Töre, tekrar bu büyük camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İlk günkü gibi tekrar formayı heyacanla, gururla taşıyacağıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Atakan Üner, takımı en iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını vurgularken, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen N'Sakala, Beşiktaş formasını giymenin büyük onur olduğunu belirterek, "Yıllarca bu seviyede oynamak için çok çalıştım. Daha iyi çalışarak iyi yerlere inşallah geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ghezzal ise konuşmasında, "En kısa zamanda takım arkadaşlarımla lige kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. İyi bir takımımız var. Taraftarın gücünü hissetmek çok önemli. Umarım en kısa sürede onları da aramızda görürüz." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transferlerden Rosier de kulübün yaklaşımını beğendiği için teklifi kabul ettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yeni transferlerden Bernard Mensah, bir video ile mesajlarını aktardı.