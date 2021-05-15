Şampiyonun belli olacağı maçlar öncesi 'tribünde çifte standart' tartışması

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:53

Türkiye'de Süper Lig, bu akşam oynanacak maçların ardından sona erecek. Şampiyonun belli olacağı bu akşamki müsabakalara Beşiktaş ve Galatasaray takımları 81 puan ile başlarken Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü konumda.

Üç takımın da yarışın içinde olduğu ligin son gecesinde Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha avantajlı.

Diğer yandan Süper Lig'in son gününde maçlar başlamadan önce sosyal medyada tribünlere kabul edilen taraftarlar üzerinden bir tartışma ortaya çıktı.

Galatasaray ve Göztepe taraftarları, çifte standart yapıldığını öne sürerek kendi takımlarının destekçilerinin stada alınmadığını; ancak Beşiktaş'a kolaylık gösterildiğini belirtti.

Taraftarlar bu durumu #TribündeÇifteStandart etiketiyle Twitter'da protesto etti.

Bu akşam Galatasaray, İstanbul'daki Türk Telekom Stadı'nda Helenex Yeni Malatyaspor ile maça çıkarken Beşiktaş ise İzmir'de Göztepe ile oynayacak.

Süper Lig'in son maçında Fenerbahçe, HES Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

GALATASARAY TARAFTARLARI TEM OTOBANI'NA GİRDİ

Spor haber sitesi Fanatik'in Twitter hesabında Türk Telekom Stadı'na giden yollaın kapatıldığı kaleme alındı.

Fanatik, Galatasaray taraftarlarının Türk Telekom Stadı çevresine akın ettiğini, yollar kapatıldığı için taraftarların TEM Otobanı üzerinden stada gitmeye çalıştığını aktardı.

Otobana giren taraftarlara polis müdahale etti.

GALATASARAY 2 BİN TARAFTARI KABUL EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Pandemi koşulları nedeniyle sezonun büyük bölümü seyircisiz oynanırken son haftalarda birçok takımın statlarına taraftar aldığı görülmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu ihlallere para cezası verince Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cezasını ödeyerek stada taraftar sokmaya karar verdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı'nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyordu.

GÖZTEPE TARAFTARLARI STADA GİRMEYİ BEKLEDİ

Göztepe taraftarı ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı etrafında toplandı.

DHA'nın haberine göre Göztepe kulübü tarafından akredite edilen bir grup taraftar, sokağa çıkma izinleri olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izleyecek.

İzmir Emniyeti ise kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı stat çevresinden uzaklaştırdı.

Göztepe yönetimi, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmesini istedi.

Göztepe'nin açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI YALANLADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyada Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında polisin geniş önlemler aldığı, Göztepe-Beşiktaş maçında ise denetimlerin yapılmadığına ilişkin paylaşımlara yönelik bir açıklama yaptı.

Köşger, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İzmir'de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla" dedi.

BAKAN SOYLU: ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI TAM KAPANMADAN SONRA YAPILMALI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ise bu hafta yaptığı açıklamada şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın taraftarlarına uyarıda bulunarak kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması gerektiğini söylemişti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yaptığı bağlantıda Soylu, "Şampiyonluk kutlamaları olursa bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. Buna yönelik tedbir almamız gerekiyor" dedi.