Samsunspor gümbür gümbür!
Ankaraspor - Yılport Samsunspor: 1-2
TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Ankaraspor, sahasında Yılport Samsunspor’u konuk etti. Samsunspor 26’ncı dakikada penaltıdan Gökhan ve 77’nci dakikada Burak’la bulduğu gollerle deplasmanda Ankaraspor’u 2-1 yendi.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Deniz Caner Özaral
ANKARASPOR: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Halil İbrahim Esen (Dk.83 Bernard), Erdem Çetinkaya Dk.62 Mbilla Etame), Barış Zeren (Dk.77 Doğukan Efe), Milos Stanojevic, Eric Ayuk (Dk.83 Umar), Beykan Şimşek
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Rahman Buğra Çağıran, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Guido Koçer (Dk. 65 Ahmethan Köse), Kevin Boli, Edwin Anane, Gökhan Alsan (Dk.65 İlyas Kubilay Yavuz), Ferhat Çulcuoğlu (Dk.83 Ercan Yazıcı), Oğuz Gürbulak (Dk.90+4 Yalçın Kılınç), Burak Çalık (Dk.83 Enes İslam İlkin)
SARI KARTLAR: Mete Çelik, Beykan Şimşek (Ankaraspor) - Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor)
GOLLER: Dk.26 (P) Gökhan Alsan, Dk.77 Burak Çalık (Samsunspor) – Dk.40 Beykan Şimşek (Ankaraspor)
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