Sergio Agüero için dünya devleri yarışta
Temmuz 2021'de Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Sergio Agüero'nun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.
Temmuz 2011'de Atletico Madrid'ten 36 milyon avro bedelle Manchester City'ye transferi gerçekleşen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergio Agüero'nun transfer belirsizliği sürüyor.
Daily Mail'in haberine göre, Agüero bu sezon sonu Manchester City'den ayrıldığında Everton, Chelsea, Leeds United, Tottenham gibi köklü Premier Lig ekipleri ile Barcelona ve Inter kendisiyle sözleşme imzalamak için sıraya girdi.
32 yaşındaki Arjantinli forvet, Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve şampiyonluğa çok yakın olan City'de, bu sezon toplam 463 dakika forma giydi. Agüero, çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetti.
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