Barcelona'nın Sertaç Şanlı ile ilgilendiği iddia edildi

Anadolu Efes’le ligde ve EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan Sertaç Şanlı ile Barcelona'nın ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 14:18
Barcelona'nın Sertaç Şanlı ile ilgilendiği iddia edildi
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İspanyol AS gazetesinin Donatas Urbonas’a dayandırdığı haberde, Barcelona’nın gelecek yıl EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşmak için kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Katalan ekibinin Sertaç Şanlı’yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

OPSİYON BULUNUYOR

Sertaç Şanlı’nın Anadolu Efes’le bir yıllık opsiyonu bulunurken milli oyuncunun opsiyon konusunda karar vermesinin beklendiği ifade edildi.

EuroLeague’de normal sezonda 7.8 sayı ve 2.2 ribaunt ortalamaları tutturan Sertaç Şanlı, Final-Four yarı finalindeki CSKA Moskova maçında 19, Barcelona’ya karşı oynanan finalde ise 12 sayı kaydetmişti.



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