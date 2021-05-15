Sivasspor, Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini taçlandırdı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:56

Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Sivasspor, karşılaşmadan 2-1’lık skorla galip ayrıldı.

Süper Lig’de 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Demir Grup Sivasspor, bu akşam oynadığı son hafta maçında üç puanı cebine koydu. Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor, topladığı 65 puanla Süper Lig’i beşinci sırada tamamladı. Kasımpaşa ise sezonu 46 puanla 15. sırada tamamladı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Olarenwaju Kayode'nin 42. dakikadaki ve Max Gradel’in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü ise 73.dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.



