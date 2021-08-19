Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaşlı oyuncu Tyler Boyd ile anlaştı.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, Çaykur Rizepor'a kiralandı.
Boyd’un yeni durağı Çaykur Rizespor oldu. Beşiktaş’ın kadro planlamasında yer almayan Birleşik Amerikalı oyucu sezon sonuna kadar Karadeniz ekinin formasını giyecek.
26 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında da Sivasspor’da görev yapmıştı.
Boyd’un Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek.
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