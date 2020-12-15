Son şampiyon Trabzonspor’un kupa mesaisi başlıyor

15 Aralık 2020 Salı, 14:01

Ziraat Türkiye Kupası’na 5’inci turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, yarın kupadaki ilk sınavında sahasında TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’u konuk edecek. Daha önce 9. kez müzesine getirdiği kupayı 10. kez getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Medical Park Stadyumunda saat 18.15’de başlayacak olan müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Cem Özbay yapacak.

12 YIL ARADAN SONRA

Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıllık bir aradan sonra tekrar karşı karşıya geliyorlar. İki takım en son 9 Ocak 2008 tarihinde Adana’da oynanan kupa maçıyla karşı karşıya gelmişlerdi. Karşılaşmayı ev sahibi Adana Demirspor 1-0 kazanmıştı. Söz konusu maçın ardından iki takım ilk kez yarın Trabzon’da karşı karşıya gelecekler.

ABDULLAH AVCI, KADRODA ROTASYON YAPACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Adana Demirspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak yoğun fikstürü de göz önünde bulunduran deneyimli teknik adam Süper Lig’de fazla forma şans veremediği oyuncularını bu maçta kullanmayı planlıyor. Kalede, savunmada, orta sahada ve forvet hattında değişiklik yapması beklenen Avcı’nın bazı oyuncularının maç performanslarını yakında görerek notlar alacak.

MUHTEMEL KADRO

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdulkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Diabate ve Afobe şeklinde çıkması bekleniyor.