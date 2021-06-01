Sözleşmesi biten Fatih Terim'in belirsiz durumu seçim sonucuna göre netleşecek
Tecrübeli hoca Fatih Terim'in Galatasaray'la olan sözleşmesi dün sona erdi. Kontratının uzatılması 19 Haziran'da yapılacak seçim sonucunda belli olacak.
Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi dün resmen sona erdi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim; sözleşmesindeki artı 3 yıllık opsiyonu devreye sokmadığı ve hiçbir görüşme yapmadığı için tecrübeli hocanın kontratı dün tamamlandı. Böylece Sarı-Kırmızılı futbol takımı, kulübün yeni başkanının belirleneceği 19 Haziran’daki seçime kadar bugün itibarıyla teknik direktörsüz kaldı. Florya’dan ayrılan Terim’in geleceği, seçimin ardından netleşecek.
TAKIMIN YARISI YOK!
Takımdaki kiralık Gedson Fernandes, Onyekuru, Saracchi, Etebo ve Halil Dervişoğlu ile Arda, Emre Akbaba, Linnes, Donk, Ömer, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşmeleri dün bitti. Bu isimlerin hangileriyle devam edilecek, yeni transferleri kim, hangi koşullarda yapacak belirsiz.
SEZONU NASIL AÇACAK?
Şampiyonlar Ligi’ne katılım için 3 ön eleme oynayacak ve ilk maçına 20-21 Temmuz’da çıkacak G.Saray, yeni sezonu 10-15 Haziran arasında açmak zorunda. Ancak teknik direktörsüz ve kadrosu eksik olan takımı kim, nasıl hazırlayacak bilinmiyor.
SEÇİM 19 HAZİRAN’DA
Spor kulüplerinin genel kurullarının toplanmasına izin verilmesiyle, Galatasaray’da yeni başkanın belirleneceği seçimin 19 Haziran’da yapılması kesinleşti.
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