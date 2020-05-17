Takım arkadaşını sahada öpünce olay çıktı
Hertha Berlinli Dedryck Boyata, Hoffenheim maçında gol sevincini takım arkadaşını öperek kutladı. Belçikalı oyuncu sosyal medyada uzun süre sosyal mesafeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tepki gördü.
Alman Ligi soru işaretleriyle başladı. Koronavirüs önlemlerinde en önemli kural gol sevincinin mesafeli yapılmasıydı.
Ne var ki, Hertha Berlinli Dedryck Boyata, Hoffenheim maçında gol sevincini takım arkadaşını öperek kutladı. Belçikalı oyuncu sosyal medyada uzun süre sosyal mesafeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tepki gördü ve ceza alması gerektiğini söyleyenler bile oldu.
Teknik direktör Bruno Labbadia: "Bu tür öpmeme konusunun bir tavsiye olduğunu umarım herkes biliyordur. Takım olarak dün 6 kez negatif koronavirüs testi geçirdik. Duygular futbolun bir parçasıdır. Bunu da çıkarırsak futbol oynamanın bir mantığı kalmıyor"dedi.
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