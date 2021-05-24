24 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:44

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği ve birçok ülkeden çeşitli tribün grupları, başlattıkları "Reclaim The Game" (Oyunu Geri Al) isimli kampanya ile futbol taraftarlarını tribünlerde yaşanan zorluklara, futbolun endüstriyelleşmesine, bilet fiyatlarının artmasına ve dev kulüplerin giderek daha fazla söz sahibi olmasına karşı çıkmaya davet etti. Türkiye'den Taraftar Hakları Derneği de bu çağrıya destek verdi. Kampanyanın bildiri metni şu şekilde:

"Süper Lig fiyaskosu, futbolun arızalı olduğunu kanıtladı. Ancak Avrupa'nın dört bir yanından taraftarlar bunu zaten biliyor ve onlarca yıldır bunun hakkında tezahüratlar yapıyorlar. Şimdi, UEFA'nın, Federasyonların, liglerin, kulüplerin ve politikacıların bunu düzeltmek için harekete geçerek sözlerine sadık kalmalarını talep ediyoruz. Talep ettiklerimiz:

1. Taraftar dahiliyeti: Eğer 'taraftarı olmayan futbol bir şey değilse', o zaman anahtar paydaş olarak tanınmalı ve oyunun geleceği ile ilgili tüm tartışmalara ve kararlara katıImallyız.

2. Taraftarlara ve taraftar kültürüne saygı: Oyunu finanse etmesine rağmen, taraftarların görüşleri ve hakları büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Bunun sona ermesi gerekiyor. itibarlı bir tavır görebilmeli, kendimizi stadyumda özgürce ifade edebilmeli ve haksız toplu cezalara, maruz kalmamalıyız. Ligler ve kulüpler saçma zamanlarda oyun planlamayı bırakmalıdır.

3. Tercih özgürlüğü: Futbol taraftarları ikinci sınıf vatandaş değildir. Oturmayı veya ayakta durmayı, bir içki içmeyi veya deplasman maçlarına seyahat etmeyi seçebilmeliyiz.

4. Erişilebilir futbol: 'Halkın oyununu' takip etmenin maliyeti son yıllarda büyük ölçüde arttı. Bu, gençler de dahil olmak üzere çok fazla taraftarı dışladı. Çok yüksek maaşlar ve menajerler ücretleri için daha fazla bilet parası vermeyi reddediyoruz. Ev sahibi tribünlerin biletleri ucuz olmalı ve deplasman tribünlerinin biletlerinde bir fiyat sınırı olmalıdır.

5. Herkes için futbol: Herkes futbol oynama ve izleme hakkına sahiptir. Oyunun daha çeşitli, daha kapsayıcı ve daha Avrupalı olması gerekiyor.

6. Daha güçlü düzenleme: Zengin kulüplerin tek başına futbolu yönetme ve geleceğine karar verme gücüne sahip olmaması gerekir. Kurallar, eşit şartlar altında bir oyun alanı yaratmalı, şeffaflığı teşvik etmeli, mali adaleti güçlendirmeli ve oyunu baştan aşağıya korumalıdır.

7. Zenginliğin paylaşılması: Futbol her zamankinden daha zengin, ancak yalnızca bir avuç kulüp bundan fayda sağlıyor gibi görünüyor. Alt liglere daha fazla para gitmesi ve tabandan gelen futbolun gelişmesi ile oyunun zenginliği daha eşit olarak dağıtılmalıdır.

8. Rekabetçi denge: Ligler arasında ve büyüyen uçurum, futbolu daha az rekabetçi, ve sonuçları daha öngörülebilir hale getirdi. Bunu tersine çevirmenin tek yolu, oyunun kaynaklarını paylaşmak ve sporun değerini korumaktır.

9. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi reformlarını iptal etmesi: Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla kulüp ve maç eklemek, Avrupa futboluna her seviyede zarar verecektir. Kulüplerin geçmiş başarılarına göre katılımcı olmasına izin vermek ise, Süper Lig kışkırtıcıları için bir ödüldür. Reform süreci durdurulmalı ve taraftarlar Avrupa kupalarının geleceği konusundaki tartışmalara dahil edilmelidir.

10. Ulusal hükümetlerin ve AB'nin, kulüplerimizi ve topluluklarımızı koruması: Kıtadaki kulüplerin varlığı, açgözlü risk fonları ve temelsiz düzenlemeler tarafından tehdit ediliyor. Hükümetler ve AB, kulüplerimizi ve bir bütün olarak futbolu korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır.

11. Federasyon ve liglerin zengin kulüplerin etkisine engel olması: FederasyonIar ve ligler, zengin kulüplerin gücüne karşı bir denge oluşturarak oyunun çıkarlarına hizmet etmelidir.

Şimdi '#OyunuGeriAl'ma zamanı."