21 Temmuz 2020 Salı, 19:55

TFF 1. Lig’de play-off maçlarının hakemleri açıklandı.

Süper Lig’e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Bursaspor ve Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



1. Maçlar

21.00 22 Temmuz Çarşamba: Bursaspor-Adana Demirspor (Mete Kalkavan)

21.00 22 Temmuz Çarşamba: Karagümrük-Akhisarspor (Ali Palabıyık)



2. Maçlar

21.00 26 Temmuz Pazar: Adana Demirspor-Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

21.00 26 Temmuz Pazar: Akhisarspor - Karagümrük (Hüseyin Göçek)



