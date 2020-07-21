TFF 1. Lig play-off maçlarının hakemleri
TFF 1. Lig’de play-off maçlarının hakemleri açıklandı.
TFF 1. Lig’de play-off maçlarının hakemleri açıklandı.
Süper Lig’e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu. Adana Demirspor - Bursaspor ve Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
1. Maçlar
21.00 22 Temmuz Çarşamba: Bursaspor-Adana Demirspor (Mete Kalkavan)
21.00 22 Temmuz Çarşamba: Karagümrük-Akhisarspor (Ali Palabıyık)
2. Maçlar
21.00 26 Temmuz Pazar: Adana Demirspor-Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21.00 26 Temmuz Pazar: Akhisarspor - Karagümrük (Hüseyin Göçek)
Video Haberler
- Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı
- Kadınlar Pınar Gültekin için sokağa çıktı
- İzmir'de kadınlara polis müdahalesi
- Pınar'ı öldüren zanlının görüntüleri ortaya çıktı
- Erdoğan fırçaladı: Söylemezsek alkışlamayacaksınız!
- EHP’den Meclis önünde ücretsiz izin protestosu
- Korku dolu anlar! Bütün sahil şeridinden görüldü
- Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yangın
- Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!