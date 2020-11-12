TFF'den koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

TFF, "A Milli Futbol Takımı kafilesine bugün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı" diye açıklamada bulundu. Ancak uzmanlar, kuluçka dönemi nedeniyle alınan sonuçların sağlıklı olmadığını söyledi.

DHA
12 Kasım 2020 Perşembe, 16:31
TFF'den koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama
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A Milli Takım’da bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıkladı.
A Milli Takım, Vodafone Park’ta oynanan hazırlık maçında dün Hırvatistan ile karşılaştı. Maç sonrası Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan Milli Takımı’nın Beşiktaşlı futbolcusu Vida’da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bunun üzerine bugün A Milli Takım da Covid-19 testine girdi. A Milli Takım kafilesine yapılan test sonucu, takımın tamamının negatif olduğu açıklandı.

 Ancak uzmanlar, kuluçka dönemi nedeniyle alınan sonuçların sağlıklı olmadığını söyledi.


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