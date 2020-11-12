TFF'den koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

12 Kasım 2020 Perşembe, 16:31

A Milli Takım’da bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıkladı.

A Milli Takım, Vodafone Park’ta oynanan hazırlık maçında dün Hırvatistan ile karşılaştı. Maç sonrası Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan Milli Takımı’nın Beşiktaşlı futbolcusu Vida’da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bunun üzerine bugün A Milli Takım da Covid-19 testine girdi. A Milli Takım kafilesine yapılan test sonucu, takımın tamamının negatif olduğu açıklandı.



Ancak uzmanlar, kuluçka dönemi nedeniyle alınan sonuçların sağlıklı olmadığını söyledi.

