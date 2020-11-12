TFF'den koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama
TFF, "A Milli Futbol Takımı kafilesine bugün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı" diye açıklamada bulundu. Ancak uzmanlar, kuluçka dönemi nedeniyle alınan sonuçların sağlıklı olmadığını söyledi.
A Milli Takım’da bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı
açıkladı.
A Milli Takım, Vodafone Park’ta oynanan hazırlık maçında dün Hırvatistan ile karşılaştı. Maç sonrası Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan Milli Takımı’nın Beşiktaşlı futbolcusu Vida’da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bunun üzerine bugün A Milli Takım da Covid-19 testine girdi. A Milli Takım kafilesine yapılan test sonucu, takımın tamamının negatif olduğu açıklandı.
Ancak uzmanlar, kuluçka dönemi nedeniyle alınan sonuçların sağlıklı olmadığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
Video Haberler
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?