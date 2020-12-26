Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Özkan Sümer’in mezarına ziyaret
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzonsporlu yöneticilerin yanı sıra Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik heyet, Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.
Süper Lig’in 15’inci haftasında bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzonsporlu yöneticilerin yanı sıra Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik heyet, Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Mali Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ile Lokman Sadıklar, bu akşam saat 19.00’da oynanacak Galatasaray maçı öncesi geçtiğimiz günlerde vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer’in mezarına ziyarette bulundu. Başkan Ağaoğlu, Sümer’in mezarına çiçek bıraktı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.
ALBAYRAK, TERİM VE BERABERİNDEKİLER DE ZİYARET ETTİ
Bu arada karşılaşma için Trabzon’a gelen Galatasaray’da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin de Özkan Sümer’in mezarına giderek dua ettiler.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Çağrının perde arkası
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Erdoğan girdiği fırında neyi fark etmedi?
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- 5 ölü, 3 yaralı
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- Çağrının perde arkası
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Erdoğan girdiği fırında neyi fark etmedi?
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- 5 ölü, 3 yaralı