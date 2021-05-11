Trabzonspor kaçtı, Konyaspor yetişti

41. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 18:48
Trabzonspor kaçtı, Konyaspor yetişti
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İttifak Holding Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban

Kırmızı kart: Dk. 18 Serkan Asan (Trabzonspor)

Goller: 64 Baker, 82 Hadziahmetovic

Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı 1-1 bitti

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

64. dakikada Baker Trabzonspor'u öne geçirdi.

82. dakikada Hadziahmetovic attığı şık golle skoru dengeledi. Nwakame'nin bir şutu direkten döndü.

Maç da 1-1 bitti.


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