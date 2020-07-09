Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 13:49

Ligde dün akşam evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

