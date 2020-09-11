Transferin yıldızları kulübede kaldı!

11 Eylül 2020 Cuma, 21:00

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

EROL BULUT FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi