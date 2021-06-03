Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği bir araya geliyor
Ntvspor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği bugün 14.00'te Riva'da basına kapalı bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda, TFF'nin yeni yabancı kuralına ilişkin aldığı kararların konuşulması bekleniyor.
Ntvspor'un haberine göre, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile TFF arasında gerçekleşecek toplantı bugün saat 14.00'te Riva'da başlayacak. Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün yeni yabancı kuralı ve liglerdeki takım sayılarına ilişkin aldığı kararlar toplantının gündemi olacak.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, TFF'nin aldığı kararlara tepki gösterilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonuna duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar; kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir."
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