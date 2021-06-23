Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:04
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı
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Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilerin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.


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