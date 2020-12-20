Yusuf Yazıcı'dan L'Equipe'e özel demeç: Çok çalışıyorum!

20 Aralık 2020 Pazar, 18:01

Lille’de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına giren Yusuf Yazıcı, ‘’ Sakatlığımdan sonra insanlar benden ilk başlarda şüphe ediyordu. Ama toparlandım ve şu anki performansımdan çok memnunum. Çok çalışmanın karşılığını alıyorum. ‘’ dedi.

Lille’de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, L’equipe’e verdiği röportajda takımda yaşanan değişikliklere ve sakatlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lille’in maddi sorunlar yaşaması sebebiyle el değiştirmesi sonrasında takımdan ayrılan sportif direktör Luis Campos ve takım başkanı Gerard Lopez’e ilişkin Yusuf Yazıcı, ‘’ Gelişimimde çok önemli rol oynadılar. Geçen sezonki sakatlığımda her gün beni arayıp destek oldular. Onlarla ilişkim kalıcı olacak ve onları asla unutmayacağım.’’ ifadelerini kullandı. ‘’ Bu iki ismin ayrılığı transfer sürecini etkiler mi? ‘’ sorusuna ise, ‘’ Takımda yaşanan değişiklikler ve ayrılıklar beni ilgilendirmiyor. Benim işim futbol oynamak ve sahada olmak. ‘’ yanıtını verdi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkla ilgili Yusuf Yazıcı, ‘’ Sakatlık sonrası bir adaptasyon döneminden geçeceğimi biliyordum. Daha dirençli olmam gerekiyordu ve bazı alanlarda kendimi geliştirmek zorundaydım. Takım arkadaşlarımdan uzak olduğum dönemde çok acı çekiyordum. O süreçten sonra daha güçlü dönmek istedim ve çok çalıştım. Şimdi ise meyvelerini alıyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

Son dönemde attığı gollerde kollarını iki yana açarak yaptığı gol sevincinin anlamını da açıklayan Yusuf Yazıcı, yaptığı hareketin ekipçe aldıkları bir karar olduğunu söyledi, ‘’ Uzun zamandır farklı bir gol sevinci yapmayı düşünüyordum. Çevremde bana yardımcı olan insanlar var. Menajerim, spor psikoloğu ve yaşam koçu gibi. Onlara gollerden sonra kutlamada farklı bir şey yapmak istediğimi söyledim. Adım ve soyadım ilk harfi olan Y harfini bulduk ve bu iyi bir fikirdi. Sonrasında attığım ilk golden sonra bu hareketi yapmaya başladım. ‘’

Milan maçından attığı 3 gol sonrasında L’equipe’in kapağında olan Yusuf Yazıcı o konuyla ilgili ise şunları söyledi, ‘’ Lille’de oynamaktan çok mutluyum. Milano’da attığım gollerden sonra gol sevincimi kapağa koyduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama endişelenmeyin. Sık sık ilk sayfanızda olacağım. ‘’