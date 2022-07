12 Dev Adam, Büyük Britanya karşısında

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:31

B Grubu'nda oynadığı 4 maçta; 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan milliler, FIBA'nın Rusya ve Belarus'u organizasyonlardan men etmesinin ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. Ancak Büyük Britanya karşılaşması da milliler için oldukça önemli. Galibiyet sayılarının bir üst tura taşındığı organizasyonda, milliler Britanya'yı mağlup ederek bir üst gruba 2 galibiyetle yükselmek istiyor. Ay-yıldızlı ekipte, karşılaşma öncesinde NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven ve İspanya'da Barcelona formasıyla boy gösteren Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların oldukça iyi gittiğini ifade eden Ömer Faruk Yurtseven, "İlk başladığınızda herkesin bir araya gelip, maçı kazanmamız gerektiği hissini vermesi çok iyi. Bir sonraki gruba 2 galibiyetle çıkmak istiyoruz. Çünkü; 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle arasında çok büyük fark var. Herkesin konsantre olduğunu görmek hazırlıkların iyi gitmesine sebep oluyor" diye konuştu.

"YAPABİLECEKLERİMİN SADECE 6'DA 1'İNİ YAPABİLMİŞİM"

NBA'de geçen sezon Bam Adebayo'nun görev yapamadığı karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Faruk Yurtseven, "16 maçlık süreç baya iyi geçti. Ancak baktığınız zaman normal sezonda 82 maç var. Play-offları da eklersek 16, yapabileceklerimin sadece 6'da 1'ini yapmışım. 16 maçlık süreci bütün sezona yayabilirsem iyi olur. Onun için de oynamam gerekiyor. Bunu çok istiyorum ve bunun için çalışıyorum" diye konuştu.

"BAŞLADIĞIM MAÇLARIN YÜZDE 80'İNİ KAZANDIK"

Miami Heat'in yıldız isimlerinden Bam Adebayo ile birbirlerine saygı duyduklarını dile getiren Yurtseven, "Adebayo, o 16 maçlık süreç için bana teşekkür etti. Çünkü, onun yokluğunda birisi çıkmasaydı o maçları kazanamazdık. Benim başladığım maçların yüzde 80'ini kazandık. Bu tabii ki özgüven verdi. Diğer yandan da Adebayo'nun bıraktığı yerden ritim bozulmadan devam ettirdim. Benim bıraktığım yerden de o devam ettirdi. Orada birbirimize karşı bir saygı oluştu. O açıdan çok iyiydi" dedi.

"NBA'Yİ DOMİNE EDECEĞİM SEVİYEYE GELECEĞİME EMİNİM"

NBA'de dominant bir oyuncu olmak istediğini ve bunun için çok çalıştığını belirten 24 yaşındaki pivot, "Hedefim dominant olmak. Her şeyin sonunda, o seviyeyi domine etmek. Bunun için süre almam, süre almak içinde deliler gibi çalışmam gerekiyor. Zaten en iyi yaptığım şeylerden birisi de bu. Ama o özgüveni veren de o. Dediğim gibi benim çalışmama baktığı için, NBA'yi domine edeceğim seviyeye geleceğime eminim" ifadelerini kullandı.

"MEHMET OKUR'UN DENEYİM AÇISINDAN BÜYÜK BİR DEPOSU VAR"

NBA'de daha önce forma giyen ve şu anda milli takımda görev alan Mehmet Okur'dan deneyimlerinden faydalandığını belirten Ömer Faruk Yurtseven, sözlerini şöyle noktaladı:

"Post olur, hareketler olur, orta post olur her türlü hareketler Mehmet Okur'da vardı. Ancak oyun geliştiği için şu anda her şeyi yapabilmek gerekiyor. Mehmet Okur, zamanında yaptığı şeyleri çok iyi yapıyordu. Benim yapmam gereken de her şeyi çok iyi yapmak. Ondan alabildiğim kadar alıyorum. Deneyim açısından çok büyük bir deposu var. Ona da dokunabilmek çok iyi."

“GALİBİYET, BİR SONRAKİ GRUPTA BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK”

Büyük Britanya maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerine dikkat çeken Sertaç Şanlı, "Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Her şey çok yeni. Herkes alışma sürecinde ancak çok istekli. Britanya maçı bizim için çok önemli. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz yeni düzene. Galibiyet bir sonraki grupta bizim için çok daha iyi olacak. İnşallah Britanya karşısında galip geliriz" dedi.

"ERGİN AĞABEYİN TAKIMIN BAŞINA GELMESİNİN İYİ BİR ETKİ YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli takımdaki yeni dönem hakkındaki düşüncelerini de aktaran Sertaç Şanlı, "İnşallah iyi olur. Sezon içinde şanssız maçlar kaybettik. O maçların üstüne, Ergin ağabeyin gelmesinin iyi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bütün oyuncular bunun bilincinde. Ergin hocanın gözüne girebilmek için herkes elinden geleni yapıyor idmanlarda. Bu yeni düzen, Ergin ağabeyin gelmesiyle Britanya'ya karşı iyi bir başlangıç olur. Umarım galip geliriz" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL OLARAK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"

Bireysel olarak iyi bir sezonu geride bıraktığını dile getiren Sertaç Şanlı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geçtiğimiz sezon bireysel olarak benim için iyi geçti diyebilirim. Yeni bir düzen, yeni takım arkadaşları... Alışmak biraz uzun sürdü. Sezon başında ufak sakatlıklar yaşadım. O da biraz süreci aksattı. Özellikle ocak ayıyla birlikte takıma, düzene, antrenöre iyice alıştım. Alıştıktan sonra daha iyi ritim buldum. Bireysel olarak baktığımda iyi bir sezon geçirdim diyebilirim. Takım olarak daha iyi bitirmek isterdik. Ancak bireysel olarak iyi bir sezon geçirdim."