2022 FIFA Dünya Kupası Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda 4 puanla lider durumda olan Polonya ile 3 puanla ikinci sırada yer alan Arjantin karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Polonya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2020 Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor. C grubu son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.
POLONYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
30 Kasım Çarşamba günü saat 22.00'de Stadyum 974'te oynanacak müsabakada Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak.
POLONYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.
Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Polonya, C Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Birer mağlubiyet ve galibiyetle sahadan ayrılan Arjantin ise 3 puana sahip. Arjantin, aynı puana sahip Suudi Arabistan'ın averajla önünde yer alıyor.
Gruptan çıkmak için Polonya'ya beraberlik de yeterli olacak. Arjantin'in grubun diğer maçına bakılmadan son 16'ya yükselmesi için ise galibiyet gerekiyor. Polonya-Arjantin maçının berabere bitmesi halinde ise Tangocuların bir üst tura yükselmesi için Suudi Arabistan-Meksika karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.
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