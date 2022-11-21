2022 FIFA Dünya Kupası Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Senegal - Hollanda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:08
2022 FIFA Dünya Kupası Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada Afrika temsilcisi Senegal, elemelerde Türkiye'nin grubundan zirvede çıkarak Katar biletini kapan Hollanda ile kapışacak.

SENEGAL - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Kasım Pazartesi günü (bugün) saat 19.00'da Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. 

SENEGAL - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

 


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