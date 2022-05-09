40 yaşına kadar Fernando Muslera!

Başakşehir karşısında 10 kurtarış yapan Uruguaylı file bekçisi, 2024 sonrasında da kariyerine devam etmek istiyor. Nando, en az 40'ına kadar oynamayı hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:16
40 yaşına kadar Fernando Muslera!
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Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Başakşehir'le 0-0 berabere kalırken, 35 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, tam 10 kurtarışa imza attı. Özellikle son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve zaman zaman performansında görülen düşüşler sonrasında eleştirilen Nando, tecrübesini gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.

Sporx'in aktardığına göre, Galatasaray'daki sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak. Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.

Gelecek yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray'ın teknik heyetinde görev yapmayı planlıyor.


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