A Milli Futbol Takımı Bursa'ya geldi
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 28 Mart'ta yapılacak Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.
Ermenistan'dan uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı, daha sonra otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.
Bursa'da kampa girecek A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.
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