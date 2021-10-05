A Milli Takım'da Caner Erkin ve Berkan Kutlu basın toplantısı düzenledi

05 Ekim 2021 Salı, 16:48

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin başlamasıyla birlikte Caner Erkin de tekrar kadroya alındı.

Tecrübeli futbolcu, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan aday kadrodan davet aldı. Böylelikle Karagümrüklü bir oyuncu tam 59 yıl sonra A Milli Takım'a çağrıldı.

Norveç maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Milli Takım'da tecrübeli sol bek, açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin, "Uzun senelerdir milli formayı terletiyorum, çok mutlu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da olmak isterdim ama nasip değilmiş. Elimden gelen her şeyi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Erkin, "Milli Takım'da hiçbir sıkıntı yoktu, hepimiz arkadaşız. Yeni bir hoca geldi, hepimiz kardeşiz. Şenol Hoca da çok değerliydi Kuntz Hoca da çok değerli. Milli Takım'da böyle problemler olmamalı, olmadı da zaten. Hayatımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Norveç'i yenecek kalitedeyiz. Yeneceğimize de inanıyorum." dedi.

Galatasaray'ın oyuncusu Berkan Kutlu da, "A Milli Takım'a katıldığım için çok mutluyum. Benim ve ailem için büyük gurur. Görevimizin farkındayız. Şenol Hoca döneminde de Milli Takım beklentim vardı ama üzülmedim. Daha fazla çalıştım ve buraya geldim. Önemli olan burada kalıcı olmak. Görevimizin farkındayız. Dört maçı en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız." dedi.







