Aboubakar ve Talisca'nın takımı Al-Nassr'a men kararı
Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nden men edildi.
Eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydikleri Al Nassr, gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.
Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri gerekçesiyle daha önce Al Nassr ve Al Ittihad'a hem ulusal hem de uluslararası lisans vermemişti. İki kulübün yaptığı itirazı değerlendiren komite, itirazları reddetti.
Hem Al Nassr'ın hem de Al Ittihad'ın yaptığı itiraz dosyalarını ve belgeleri inceleyen komite, yapılan itirazların yeterli olmadığına karar verdi.
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı zaten bulunmuyordu. Geçen sezon 3. olarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Al Ittihad, men kararı sonrası turnuvada mücadele edemeyecek.
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