Acun Ilıcalı, Ryan Babel'i Hull City'ye istiyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in ardından Galatasaray'dan Ryan Babel'i de transfer listesine ekledi.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde art arda hamleler yaparken ilk olarak Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirdi.
İranlı golcünün transferi için sarı-lacivertli takımla 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Zajc ve Karagümrük'ün 29 yaşındaki Sırp forveti Aleksandar Pesic için de girişimde bulundu.
HEDEF BU KEZ BABEL
Hull City, bu kez hedefini Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'e çevirdi. İngiliz basınından Hull Live'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek isteyen Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.
Haberde, Hull City'nin, transfer dönemi kapanmadan önce pazartesi günü Babel için bir hamle yapabileceği aktarıldı.
20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
35 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham'da top koşturan Babel kariyeri boyunca 2 Eredivisie şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye ligi şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
Tecrübeli oyuncu aynı zamanda 2010 Dünya Kupası finaline ulaşan Hollanda kadrosunda yer alıyordu.
İlgili Haberler
- Başakşehir, evinde Antalyaspor'a mağlup! Başakşehir 0-1 Antalyaspor
- Spor yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi
- Milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı
Video Haberler
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
En Çok Okunan Haberler
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 3 maçtır kazanamıyor
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Fransız devi 3 Türk futbolcuyu canlı izleyecek!
- Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
- Dev derbide ilk 11'ler açıklandı!
- Erdoğan, Scholz'dan Almanya’da ilahiyat fakültesi istedi
- Ukrayna, müzakerelerle ilgili son durumu açıkladı
- Talisca'da flaş gelişme!
- Acun Ilıcalı, Galatasaraylı yıldızın peşinde!