Acun Ilıcalı, Ryan Babel'i Hull City'ye istiyor

14 Mart 2022 Pazartesi, 19:21

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde art arda hamleler yaparken ilk olarak Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirdi.

İranlı golcünün transferi için sarı-lacivertli takımla 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Zajc ve Karagümrük'ün 29 yaşındaki Sırp forveti Aleksandar Pesic için de girişimde bulundu.

HEDEF BU KEZ BABEL

Hull City, bu kez hedefini Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'e çevirdi. İngiliz basınından Hull Live'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek isteyen Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.

Haberde, Hull City'nin, transfer dönemi kapanmadan önce pazartesi günü Babel için bir hamle yapabileceği aktarıldı.

20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

35 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham'da top koşturan Babel kariyeri boyunca 2 Eredivisie şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye ligi şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Tecrübeli oyuncu aynı zamanda 2010 Dünya Kupası finaline ulaşan Hollanda kadrosunda yer alıyordu.