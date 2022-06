Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve transfer açıklaması

26 Haziran 2022 Pazar, 10:00

Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi Hull Daily Mail'e konuştu.

"YÜZ METRENİN SONUNDAYIZ"

Transferler için açıklama yapan Ilıcalı, "Yüz metrenin sonundayız, bazı isimleri bitirmeye çok yakınız, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç var" dedi.

"6-7 SAAT TELEFONDAYIM"

"Hayalini kurduğum isimlerin yüzde 90'ı bizim takımda olacak" diyen Acun Ilıcalı, "Bu söylemesi kolay bir şey ancak günde 6-7 saatimi telefonda transfer görüşmesi yaparak geçiriyorum" diye konuştu.

OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

"Transferle ilgili farklı oyuncularla 10 kez görüşme yaptım ve şu an çok iyi bir takıma sahip olmaya yaklaşıyoruz" yorumunu yapan İngiliz ekibinin başkanı, "Adama Traore, çok iyi bir oyuncu ve ülkesi için sadece 3 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi. Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve milli takımda her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli takımda 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Tanrı'nın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarını sürdüren Acun Ilıcalı, "Yeni transferlerimize şehri ve burada sahip olduğumuz sevgiyi anlattığımda, çok ikna oldular. Bana ve sözlerime inanıyorlar. Sözlerim ise Hull City'nin ne kadar iyi bir kulüp olduğu ve ne kadar fantastik taraftarlara sahip olduğu" sözlerini sarf etti.

"YÜKSEK SEVİYEDE FORVET"

Forvet transferine değinen Ilıcalı, "İki forvetimiz olacak, biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz" yorumu yaptı.

"Diğer pozisyonlarda risk almak daha kolay ama forvet pozisyonunda risk almak istemem" sözlerini kullanan İngiliz ekibinin sahibi, "Üç ay önce de söylediğim gibi, gol atma tecrübesine ve yeteneğine sahip bir forvet alacağım. Eğer yanlış karar verirseniz kolay değil, bu yüzden çok emin olmalıyız. Çok iyi bir forvete sahip olacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.