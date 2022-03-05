Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella maç sonrası oyunu değerlendirdi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada “Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik” dedi.
Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olabilmeyi de bilmek lazım” diyerek, “Biz bugün maça baktığımızda istediğimiz şekilde performansımızı yansıtamadık hiçbir şekilde. Zihinsel düşüş var, bu zihinsel düşüşü mağlubiyeti kabul ediyoruz. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Bizim için tekrardan bir başlangıç noktası olması gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz” diye konuştu.
İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Montella, “Değişiklikleri yaptığımızda takıma enerji katmak için yapıyoruz, sıkıntı çektiğimiz anlamına gelmiyor. Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli: Messi ve Ronaldo ile aynı kalitedeyim
- Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
- İptal edilen gole Adana Demirspor'dan tepki
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde
- Metin Akpınar'ın kaybettiği davada yeni gelişme
- 'Gezi' piyanisti Ukrayna sınırında
- NBA'de Türk derbisi!
- Şarkıcı Çelik'ten Ümit Özdağ'ın partisine destek
- Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazasında rapor çıktı
- Büyük rekabette heyecan dorukta!
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Duygu Delen davasında çıkan karar şaşkınlık uyandırdı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış