Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella maç sonrası oyunu değerlendirdi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada “Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 09:12
Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella maç sonrası oyunu değerlendirdi
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Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olabilmeyi de bilmek lazım” diyerek, “Biz bugün maça baktığımızda istediğimiz şekilde performansımızı yansıtamadık hiçbir şekilde. Zihinsel düşüş var, bu zihinsel düşüşü mağlubiyeti kabul ediyoruz. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Bizim için tekrardan bir başlangıç noktası olması gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Montella, “Değişiklikleri yaptığımızda takıma enerji katmak için yapıyoruz, sıkıntı çektiğimiz anlamına gelmiyor. Çok yavaş oynadığımız bir maçtı, çok hızlı hareket etmedik” ifadelerini kullandı.


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