Ahmet Ağaoğlu: Kulüpler Birliği Başkanlığı için tek aday Ali Koç

17 Haziran 2022 Cuma, 10:47

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Habertürk'ün haberine göre; gündemde olan Trezeguet'nin Türk menajerinin sürekli sorun çıkardığını belirten Ağaoğlu, "Şimdilik Trezeguet transferi zor görünüyor. Ancak görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE TEK ADAY KOÇ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dışında başka bir adayın olmadığını söyledi. 21 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine Ali Koç'un tek aday olarak girmesi bekleniyor.